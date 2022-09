Prefeita Josilda promove grande festa para recepcionar seus candidatos em Araçagi

A prefeita de Araçagi, Josilda Macena (PSDB), recepcionou a carreata do candidato a governador Pedro Cunha Lima (PSDB). O evento aconteceu neste sábado (03) e percorreu algumas cidades que apoiam o projeto tucano na Paraíba. Populares, correligionários e aliados participaram do movimento na cidade de Araçagi.

A prefeita também contou com as presenças do candidato a deputado federal Ruy Carneiro (PSDB), da candidata a deputada estadual Camila Toscano (PSDB) e do candidato a senador Bruno Roberto (PL). Conforme a prefeita, a carreata foi fundamental para apresentar a população de Araçagi os seus candidatos nas eleições deste ano.

“Foi um momento único para a nossa cidade. Fiquei bastante feliz com o gesto espontâneo do povo. As pessoas acompanharam de carro, moto e a pé, foi linda nossa carreata em Araçagi. Hoje apresentamos ao nosso povo os candidatos que trabalham pelo o nosso município. São esses os nomes que não medem esforços e trazem benefícios para a nossa terra”, destacou a prefeita Josilda Macena.