Prefeito anuncia apoio a Jair Bolsonaro e recebe vaias em evento com João Azevêdo

Um anúncio feito pelo prefeito do município Barra de Santa Rosa, Neto Nepomuceno, causou diversas reações dos eleitores, durante um evento com a presença do governador João Azevêdo. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ouvir vaias e aplausos no momento em que ele afirma que irá votar em Jair Bolsonaro (PL), para presidente.

O prefeito disse que vota em João Azevêdo pois “ele está trabalhando para o bem comum da nossa população”. Sobre a decisão de apoiar Jair Bolsonaro, em entrevista ao programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan, ele disse que não vê problema. “Não vejo nenhum problema de votar em um presidente que é de direita, conservador, que apoia a família, que apoia a religão, que apoia os princípios […] nós estamos também votando por isso e também pela questão das ajudas financeiras que tem chegado no nosso município”, explicou.