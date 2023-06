Prefeito de Bananeiras abre o mês junino com decoração e iluminação especial

Matheus Bezerra, prefeito de Bananeiras, Brejo Paraibano, abriu oficialmente o mês junino com uma linda decoração e iluminação na cidade. A abertura aconteceu na noite desta sexta-feira (2) no Coreto da Praça Central.

O evento contou com as prece das do deputado federal Gervasio Maia e com o deputado estadual Tião Gomes. No evento ele declarou que vai deixar o MDB e se filiar ao PSB partido do governador @joaoazevedolins atendendo ao convite do próprio governador.

