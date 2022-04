Prefeito de Belém do Brejo do Cruz e toda a sua bancada na Câmara Municipal anunciam apoio a Veneziano

O prefeito de Belém do Brejo do Cruz, Evandro Maia (PL), anunciou nesta terça-feira (19) o apoio à pré-candidatura do Senador e Vice-presidente do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), a governador da Paraíba. O anúncio ocorreu durante solenidade realizada na sede estadual do MDB, em João Pessoa.

Além do prefeito, toda a sua bancada na Câmara Municipal, composta de cinco vereadores, também manifestou apoio a Veneziano. Durante a solenidade, o prefeito fez questão de destacar as atenções de Veneziano com a cidade de Belém do Brejo do Cruz, desde a época em que ele exercia mandato de deputado federal.

O prefeito também lembrou que a Senadora Nilda Gondim também destinou recursos para investimentos importantes na cidade, desde a época em que ela era deputada federal. Ao todo, Veneziano e Nilda Gondim já destinaram mais de R$ 6 milhões para obras e ações em Belém do Brejo do Cruz.

“Agradeço mais este importante apoio do amigo e competente prefeito Evandro e de sua bancada na Câmara Municipal. Assim continuaremos, com diálogo e muito trabalho. Temos a plena convicção de que poderemos fazer muito mais pela Paraíba e acreditamos, firmemente, que a Paraíba merece ser ouvida e é para isso que nos propomos: fazer um governo popular, que escute e faça o que os paraibanos almejam”, afirmou Veneziano.

