Prefeito de Cabedelo Vitor Hugo, do União Brasil, anuncia apoio a Efraim Filho para o Senado e Veneziano para governador

O Prefeito de Cabedelo Vitor Hugo, do União Brasil, anunciou oficialmente o apoio a Efraim Filho para a disputada do Senado e Veneziano para o cargo de governador. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (11), mas já era esperado, já que em março Vitor Hugo rompeu com o governador João Azevêdo (PSB).

Também já era esperado que Vitor Hugo não apoiasse Pedro Cunha Lima (PSDB), pré-candidato ao governo apoiado pelo União Brasil. Ele já vinha publicamente se alinhando com o senador Veneziano (MDB). Também já se sabia que seu candidato ao Senado. Vitor Hugo está decidido a votar em Efraim Filho (União Brasil).

Vitor Hugo escolheu o vice-prefeito de Cabedelo, Mercinho Lucena (Progressistas) para os cargos de deputado federal. Já para deputado estadual, Vitor Hugo pretende votar em Tarciano Diniz. O deputado estado deixou o Avante pelo União Brasil para tentar a reeleição para a Assembleia Legislativa.

