Prefeito de Juarez Távora declara apoio à reeleição do governador João Azevêdo

O prefeito de Juarez Távora, Wilson Evangelista (Solidariedade), declarou, nesta quarta-feira (22), apoio à pré-candidatura à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). O anúncio ocorreu após reunião com o chefe do Executivo estadual, da qual também participou o vice-prefeito do município, Diego Rodrigues (Solidariedade).

“Nós estamos acompanhando quem trabalha por nossa cidade e eu não tenho dúvida nenhuma de que o melhor para Juarez Távora é a reeleição de João Azevêdo para dar sequência a esse governo. Eu estou muito feliz e satisfeito e tenho certeza de que o nosso povo também vai abraçar nossa decisão”, destacou o prefeito Wilson Evangelista.

Ele também ressaltou a importância da parceria com a gestão estadual para garantir obras e ações para o município. “Nós estamos sendo contemplados com travessia urbana, reforma de uma ponte que liga o Centro da cidade a um bairro muito populoso, ônibus escolar, além da creche que vamos iniciar na próxima semana. Ficamos felizes de contar com o Governo do Estado, levando benefícios e trabalho para a nossa terra”, acrescentou.