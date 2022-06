O Prefeito do município de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, Egberto Madruga, e todo seu grupo político oficializou, nesta terça (28), o apoio a pré-candidatura de Eduardo Brito, ex-prefeito de Mamanguape, cidade do Litoral Norte, que disputa uma das vagas da Assembleia Legislativa do Estado, nas eleições deste ano.

O prefeito teve como justificativa para essa decisão conjunta, o trabalho como médico, desenvolvido por Eduardo, na prestação de serviços à população.

