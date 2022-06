Prefeito de Pedras do Fogo, Manoel Júnior, comemora cura de câncer no intestino

Manoel Júnior, o prefeito da cidade de Pedras do Fogo, anunciou que está curado do câncer no intestino. A informação é da Arapuan Fm, divulgada nesta quinta-feira (9).

O prefeito da cidade, que passou por um tratamento quimioterápico contra a doença, afirmou que fez novos exames nesta quarta-feira (08), em São Paulo, e está curado do câncer que enfrentava.

Apesar da melhoria, a assessoria de imprensa do gestor informou que ele segue sob orientação médica até que seja restabelecimento totalmente seu estado de saúde.

Os moradores da cidade fizeram uma carreata na cidade na noite desta quarta-feira, após receberam a notícia.

Carros saíram pelas ruas de Pedras do Fogo e a população carregava balões brancos como símbolo da vitória contra a doença.

clickpb