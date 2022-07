Prefeito de Remígio, do PDT, anuncia apoio à pré-candidatura de Pedro ao Governo da Paraíba

A pré-candidatura de Pedro Cunha Lima (PSDB) ao Governo da Paraíba recebeu mais uma importante adesão nesta sexta-feira (15). Desta vez o prefeito de Remígio, André Alves (PDT), anunciou apoio ao projeto defendido pelo deputado federal, por acreditar que Pedro é o melhor nome para garantir uma Paraíba com mais oportunidades para todos.

“Vejo em Pedro o novo, uma pessoa que quer trabalhar para mudar a Paraíba. A Paraíba e Remígio precisam de um governante novo, que trabalhe para melhorar a vida do povo. Pedro faz uma grande defesa da educação e acredito que só pela educação que conseguimos mudar a sociedade, por isso estamos juntos com Pedro”, disse o prefeito.

Pedro disse que mais este apoio mostra a força do projeto que vai tirar a Paraíba do atraso. “Fico muito feliz com o apoio do prefeito André, que chega para somar à nossa caminhada. Vamos trabalhar juntos para garantir um novo momento para nosso Estado, que hoje está carente de uma gestão que trabalhe de verdade para gerar oportunidades”.

