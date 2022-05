Prefeito de Santa Luzia e lideranças do MDB declaram apoio à reeleição do governador João Azevêdo

O prefeito de Santa Luzia, Zezé Araújo (MDB), declarou, nesta quarta-feira (18), seu apoio à pré-candidatura à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). O vice-prefeito Chicão Ferraz (MDB); o presidente do MDB municipal, vereador Flávio Marinho; parlamentares da base aliada do gestor municipal do MDB e União Brasil; além de lideranças locais também anunciaram a adesão ao projeto político do chefe do Executivo estadual.

Após reunião com o governador, o prefeito Zezé destacou que a parceria firmada com João Azevêdo irá promover o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da população. “Nós estamos chegando à base do governador pelo intermédio do deputado federal Hugo Motta, vamos ter a oportunidade de ampliar os investimentos no município para prestar um serviço de melhor e maior qualidade e, a partir de agora, Santa Luzia vai dar grandes passos para se desenvolver cada vez mais em prol do bem-estar da nossa coletividade”, frisou.

Ele também assegurou o empenho de toda a sua base política para reeleger o governador nas eleições de outubro. “Nós estamos nos integrando ao projeto político do governador para que a Paraíba e Santa Luzia cresçam com João Azevêdo, com o deputado federal Hugo Motta, com o pré-candidato a deputado estadual Alexandre de Zezé junto com os vereadores que integram a nossa base de sustentação que irão trabalhar para o bem do estado e do nosso município”, falou.

O presidente do MDB de Santa Luzia e vereador Flávio Marinho ressaltou a unidade do grupo no apoio a João Azevêdo. “Nós estamos todos unidos porque queremos o melhor para a cidade e depois de vários convênios com o prefeito Zezé e os investimentos feitos na nossa terra, não pensamos duas vezes e viemos demonstrar ao governador a nossa gratidão por tudo que tem feito pelo nosso povo, ao lado do prefeito, de demais vereadores do MDB e de outros partidos”, falou.

O presidente da Câmara Municipal, Thiago Araújo (MDB); os vereadores do MDB, Hominho; professor Félix Júnior; e Netto Lima; a vereadora Hianna Nóbrega (União Brasil); e o pré-candidato a deputado estadual Alexandre de Zezé (Republicanos) também estiveram presentes no encontro com o governador João Azevêdo.

