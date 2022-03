Prefeito de Sapé declara apoio à reeleição do governador João Azevêdo

O anúncio ocorreu após reunião que também contou com as presenças do presidente do PSB estadual e deputado federal Gervásio Maia, e do deputado estadual Felipe Leitão.

O prefeito de Sapé, Major Sidnei (Podemos), declarou, nesta segunda-feira (21), apoio à pré-candidatura à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). O anúncio ocorreu após reunião que também contou com as presenças do presidente do PSB estadual e deputado federal Gervásio Maia, e do deputado estadual Felipe Leitão.

Na ocasião, Major Sidnei destacou as ações que o chefe do Executivo estadual tem levado para Sapé. “Nós agradecemos pela estrada que dá acesso ao Distrito de Renascença, pela travessia urbana, pela implantação do programa Tá na Mesa e pela a aquisição e doação de alimentos do PAA”, disse.

Ele também comemorou a parceria com o estado para a construção de uma creche do programa Paraíba Primeira Infância, por meio de convênio no valor de R$ 1,2 milhão, bem como pela garantia de um ônibus escolar para o município.

O prefeito de Sapé celebrou ainda a conquista de um convênio com o estado para o custeio do hospital da cidade, assegurando a melhoria da qualidade do atendimento e ampliação do acesso à saúde da população.

