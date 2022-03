Prefeito do Congo, Dr Romualdo troca o PSB de João Azevêdo pelo MDB de Veneziano e confirma candidatura a deputado estadual

O prefeito do Congo, Dr. Romualdo, que há poucos dias deixou o PSB, partido do governador João Azevêdo, confirmou nesta sexta-feira (18) que vai se filiar ao MDB. A confirmação foi dada ao senador, Vice-presidente do Senado Federal, presidente do MDB estadual e pré-candidato a governador da Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo.

Segundo Veneziano, a filiação ocorrerá em uma solenidade a ser realizada no próximo dia 26, na cidade do Congo, com a presença da vice-prefeita, Flavinha, de vereadores e demais lideranças políticas do Congo e de cidades da região. Filiado ao MDB, Dr. Romualdo confirmou que irá concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba, nas eleições deste ano.

“Recebemos nesta sexta-feira, com muita alegria, a confirmação da filiação do prefeito do Congo, Dr. Romualdo, ao MDB, partido pelo qual será candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Aqui na foto, junto com a vice-prefeita Flavinha”, afirmou Veneziano, ao postar a informação em suas redes sociais.

Ainda de acordo com o senador, Dr. Romualdo é ”um grande e valoroso companheiro, competente e dedicado gestor, comprometido com os anseios do povo do meu Cariri, região que, tenho absoluta certeza, muito bem representará na Assembleia Legislativa. Seja bem vindo, amigo. Juntos, com diálogo e muito trabalho, poderemos fazer muito mais pela Paraíba”, declarou Veneziano.

“Aprendi fazer política escutando minhas bases, mas, sobretudo, a população. Hoje, mesmo sem o mandato estadual, represento uma região, falo por 19 mil pessoas que confiaram em mim. Então, tenho que ter responsabilidade e caminhar conforme um sentimento popular”, destacou o prefeito, que é médico e pessoa bem querida na região do Cariri.

“Estou muito tranquilo. Tentamos de todas as formas dialogar com o governo que ajudei a eleger. Chegou a hora de colocar o Cariri acima de legendas. Este é hoje nosso principal projeto, junto com a eleição do futuro governador Veneziano e do presidente Lula”, destacou Dr. Romualdo.

