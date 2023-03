Prefeito Elias Costa participa da 24ª marcha dos prefeitos em Brasília e busca recursos para Jacaraú

O prefeito de Jacaraú, Elias Costa, está participando da 24ª Marcha dos Prefeitos na capital federal, evento que ocorre entre os dias 27 a 30 de março de 2023, com o tema “Pacto federativo, um olhar para o futuro”. A marcha é um evento que reúne os gestores municipais de todo o país para discutir demandas e melhorias para seus respectivos municípios.

Além de participar das atividades da marcha, o gestor visitou gabinetes de deputados, senadores e ministros a fim de obter subsídios para o desenvolvimento de Jacaraú.

Elias visitou o gabinete do senador paraibano Veneziano Vital, o senador Efraim Filho, o deputado federal Damião Feliciano e o Ministério de Desenvolvimento Social com o secretário executivo, Osmar Ribeiro. Na reunião com o secretário, foi debatido os seguintes pontos: PPA; Água para todos; Programa de Cisternas; Assistência Social; Benefício e Serviços (Cogemas); Recomposição de programas; Equipamentos municipais; Política de erradicação da fome (Segurança alimentar) e SUAS com parâmetros do SUS.

“Estamos aqui mais uma vez para participar deste grande evento com o intuito de aprender mais sobre os temas que serão debatidos durante a marcha dos prefeitos e também conversar com nossos deputados, senadores e ministros, a fim de conseguir apoio e subsídios para as demandas da nossa cidade. Acredito que teremos grandes novidades e iremos retornar com boas notícias para a população de Jacaraú”, finalizou Elias.

O gestor também destacou as demandas que cada vereador do município está levando para apresentar durante as visitas aos gabinetes, e que soma e beneficia ainda mais para conseguir trazer mais qualidade de vida para Jacaraú.

O vice-prefeito Márcio Aurélio complementou dizendo que é importante a participação dos gestores dos municípios brasileiros para que se possa conseguir subsídios para ter um melhor progresso e desenvolvimento diante das demandas apresentadas durante a marcha.

Além do prefeito, o vice-prefeito Márcio Aurélio, o vereador Sérgio Carvalho, o vereador Peron filho, o vereador Jean Sérgio e o vereador Admilson Abreu, estão em comitiva participando do evento.

