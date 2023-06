Prefeito Elias Costa participou de reunião com gerentes do Banco do Brasil

O prefeito Elias Costa, o secretário de finanças e planejamento, Valdeci Coutinho e o secretário de transportes, Claudio Alves, participaram de uma reunião na cidade de João Pessoa, denominado de “Marcha para o crédito”, o evento foi promovido pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP) em parceria com o Banco do Brasil.

O evento contou a presença de prefeitos, diretores e gerentes do Banco do Brasil, onde foi apresentado linhas de crédito que o banco possui para ofertar aos municípios. O banco apresentou novos investimentos de acordo com cada plano de governo municipal, contribuindo para melhorias no atendimento e serviços da gestão pública.

A reunião contribuiu para um maior fortalecimento entre as prefeituras e o Banco do Brasil; investimentos, linhas de crédito e execução das ações foram os principais pontos abordados durante o evento.

Elias comentou sobre a importância do evento realizado pela FAMUP: “Participamos desta importante reunião promovida pela FAMUP em parceria com o Banco do Brasil sempre em busca de melhorias para a população de Jacaraú. Ouvimos as diversas formas das novas linhas de crédito e vamos trabalhar para conseguir mais eficiência e qualidade dos serviços prestados aos jacarauenses”, pontuou.

