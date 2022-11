Prefeito Elias Costa realiza carreata da vitória, em Jacaraú

O prefeito Elias Costa e o vice Márcio Aurélio realizaram a carreata da vitória, comemorando as vitórias dos deputados Dr. Damião (federal), Michel Henrique (estadual), o presidente Lula e a votação expressiva dos candidatos para governador e senador.

A carreata teve uma grande presença do público que se reuniram em frente a residência do prefeito e logo em seguida saíram em direção as principais ruas da cidade e encerrando no distrito do Timbó.

Elias agradeceu imensamente o incondicional apoio que a população demonstrou durante os dois turnos do pleito de 2022.

“Eu só tenho a agradecer por vocês terem acreditado e votado em nossos candidatos, por terem confiado neste projeto. Agora nós iremos trabalhar muito mais por Jacaraú, vamos cobrar dos nossos candidatos eleitos para conseguir trazer mais obras e ações para nossa cidade. Vamos continuar no caminho do desenvolvimento e vocês estão demonstrando que querem continuar crescendo juntos com Jacaraú”, finalizou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram