Prefeito Elias Costa tem reunião com diretores do Banco do Brasil

Na manhã desta quinta-feira (13) o prefeito de Jacaraú, Elias Costa, e o secretário de finanças e planejamento, Valdeci Coutinho, se reuniram com gerentes do setor público do Banco do Brasil; o gerente geral da agência do setor público da Paraíba – Allen Arruda – e o gerente de relacionamento – Talles Medeiros.

Segundo o prefeito Elias, a reunião teve como objetivo a ampliação de novas parcerias entre a prefeitura e o Banco do Brasil para prestação de novos serviços para a população jacarauense.

Em breve, os cidadãos do município poderão usufruir de mais serviços do Banco do Brasil em parceria com o Governo Municipal. É mais uma ação da prefeitura em benefício da população.

