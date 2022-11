Prefeito Elias Costa viaja a Brasília em busca de recursos

O prefeito da cidade de Jacaraú, Elias Costa, viajou esta semana para a capital federal (Brasília) com o objetivo de garantir recursos para o orçamento de 2023, para assim atender as ações administrativas do município. O chefe do executivo viajou juntamente o secretário de planejamento do município, Valdeci Coutinho.

Na ocasião, o prefeito e o secretário visitaram os gabinetes do deputado federal (reeleito) Dr. Damião, a deputada federal, Edna Henrique, mãe do deputado estadual eleito, Michel Henrique, o deputado federal Frei Anastácio, o deputado federal Pedro Cunha Lima e o senador Veneziano Vital.

“Nós estamos aqui mais uma vez em busca de recursos e emendas para a nossa cidade. Estamos visitando os gabinetes dos deputados e senadores que nós apoiamos e que acreditam em nosso projeto. Está sendo muito promissora essas visitas e muito em breve Jacaraú terá ótimas notícias”, disse Elias.

Assessoria

