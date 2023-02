Prefeito Elias, recebe prêmio do Sindicato de Guardas Municipais em reconhecimento ao trabalho no município

A presidente do Sindicato de Guardas Municipais do Estado da Paraíba – SINDGM-PB, Iris Cavalcante, entregou um troféu de reconhecimento ao prefeito Elias Costa, em função do trabalho que o governo municipal vem desenvolvendo na guarda municipal de Jacaraú.

A entrega do prêmio prefeito amigo da Guarda Civil foi feita durante as festividades de emancipação política de 61 anos da cidade. De acordo com a presidente Iris Cavalcante, com diálogo e quando a gestão quer, ela faz acontecer. A premiação é referente ao empenho que vem sendo realizado pela gestão em equipar a GCM de Jacaraú-PB e a tornar destaque em toda região, sendo o primeiro Prefeito a receber essa homenagem.

Durante as comemorações do dia 02, foram entregues pelo governo para a guarda municipal: identificação funcional, coletes balísticos, granadas de efeito moral e armas de condução elétrica.

Destaca-se também que a Guarda do município foi implementada em 2022, empossando os aprovados do concurso e com a entrega de um veículo e uma sede. É o compromisso e responsabilidade do governo municipal com a segurança da população jacarauense.

“Desde a criação quando fomos submetidos a um curso de formação de excelente qualidade junto à Guarda Civil Municipal de João Pessoa, a gestão do prefeito Elias Costa tem demonstrado total interesse em promover a segurança pública municipal de forma eficiente e exemplar, nossa Instituição, que completou no último dia 02 de fevereiro um ano de existência, conta com veículo próprio e mais recentemente recebemos nossas identificações funcionais, coletes balísticos, armamento de uso não letal, granadas de efeito moral e armas de condução elétrica, a cada dia que passa esse projeto vem crescendo e se desenvolvendo de maneira satisfatória tanto para a população quanto para os Agentes.” comentou o Superintendente da Guarda Municipal de Jacaraú, Joalisson de Sousa.

