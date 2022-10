Prefeito Vitor Hugo, de Cabedelo, anuncia apoio a Pedro Cunha Lima

A candidatura de Pedro Cunha Lima ao Governo da Paraíba recebeu um apoio de peso no segundo turno das eleições. O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, anunciou nesta terça-feira (4) adesão ao projeto defendido por Pedro para trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida para os paraibanos e paraibanas.

“Muita alegria em poder estar ao lado de Pedro neste segundo turno. Um jovem com novas ideias e propostas que podem revolucionar a Paraíba assim como revolucionamos Cabedelo”, disse Vitor Hugo.

Pedro agradeceu a confiança do prefeito e destacou a força do projeto que vai trazer mais desenvolvimento para a Paraíba.

“Começamos esta nova caminhada com o pé direito, recebendo o apoio do prefeito Vitor Hugo, que tem feito um trabalho importante em Cabedelo e agora se une ao nosso projeto para trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida para Cabedelo e toda a Paraíba. Vamos juntos garantir um novo tempo para nosso Estado, com mais desenvolvimento e qualidade de vida para todos”, disse Pedro.

