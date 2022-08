Neste sábado, dia 03, acontece a inauguração da pavimentação da Rua Severino Florêncio, em Lagoa de Dentro, no agreste paraibano.

Do local será transmitido o programa de rádio Trabalho que Avança, a partir das 11h00 da manhã com a participação do prefeito Zezinho da Rapadura, do vice-prefeito, Leandro Vieira, dos secretários municipais, vereadores e a população.

A rua foi pavimentando totalmente em paralelepípedo e ganhou padronização de calçadas com acessibilidade para cadeirantes.

Assessoria

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram