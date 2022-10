Prefeitos de Lagoa de Dentro, Serra da Raiz e Mataraca não seguem Eduardo Brito e reforçam apoio a João

Os prefeitos de Lagoa de Dentro, Serra da Raiz e Mataraca, Zezinho da Rapadura (PSD), Luiz Machado (Cidadania) e Edgerto Madruga (PSB), respectivamente, reforçaram, nesta terça-feira (25), o apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB) no segundo turno das eleições. Os gestores apoiaram a eleição do deputado estadual Eduardo Brito (Solidariedade), mas não seguiram a decisão do parlamentar e se mantiveram na base aliada do chefe do Executivo estadual.

O prefeito de Lagoa de Dentro, Zezinho da Rapadura, evidenciou a importância da continuidade de João no governo. “Nós reafirmamos o nosso compromisso com o governador porque reconhecemos o trabalho que está sendo feito no nosso município e que precisa continuar, votando 40 no dia 30”, falou.

O prefeito de Serra da Raiz, Luiz Machado, garantiu uma ampla vitória de João no próximo domingo. “O governador pode contar com Serra da Raiz, vamos dar uma vitória ainda maior do que a que tivemos no primeiro turno”, disse.

João agradeceu os apoios e garantiu a manutenção de parcerias para a realização de novas obras e ações junto com os prefeitos. “Nós agradecemos as extraordinárias votações que tivemos nos municípios no primeiro turno e reafirmamos o nosso compromisso com a população. Vamos continuar construindo uma Paraíba melhor, por isso, no dia 30 de outubro, vamos votar 40”, comentou.

