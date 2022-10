Prefeitos de mais cinco municípios reforçam apoio à reeleição de João no segundo turno

O governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB) segue recebendo apoios neste segundo turno das eleições. Nesta quinta-feira (13), os prefeitos de Patos, São José do Bonfim, Pedra Lavrada, Santa Terezinha e Mãe d’Água declararam, nesta quinta-feira (13), apoio à reeleição do gestor estadual.

O prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos), reforçou seu apoio à reeleição de João. “O governador vem desenvolvendo muitas ações na saúde, na educação e temos o compromisso de estarmos juntos nesse projeto que precisa continuar para que sigamos com segurança administrativa e sensibilidade”, disse.

O prefeito de Pedra Lavrada, Tota Guedes (União Brasil), confirmou seu engajamento para ampliar a vantagem de votos do governador na região. “É fácil pedir voto para o governador porque ele tem trabalho e serviço prestado, por isso, temos a certeza de que vamos aumentar o número de votos na nossa região”, falou.

O prefeito de Santa Terezinha, Arimatéia Camboim (Republicanos), também renovou seu engajamento para garantir a reeleição do governador. “Estamos aqui para apoiar o trabalho para que a Paraíba possa continuar avançando. Por isso no dia 30, vamos votar no 40 porque ele mudou a vida de tantas pessoas com obras, ações e políticas públicas, fazendo uma Paraíba melhor”, comentou.

João agradeceu as manifestações de apoio dos prefeitos e destacou a importância da união com os municípios para levar mais qualidade de vida para as pessoas. “Esse trabalho continua firme e forte, fazendo com que a Paraiba se mantenha no caminho do desenvolvimento, com uma gestão inclusiva e parceira dos prefeitos”, declarou.

Também estão ao lado do governador neste segundo turno os prefeitos de São José do Bonfim, Esaú Nóbrega (Republicanos); e Mãe d’Água, Cirino Silva (Republicanos)..

