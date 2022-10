Prefeitos de Marizópolis, São José da Lagoa Tapada, Riacho de Santo Antônio, Coremas e Jericó renovam apoio à reeleição de João Azevêdo

Os prefeitos de Marizópolis, São José da Lagoa Tapada, Riacho de Santo Antônio, Coremas e Jericó também reforçaram, nesta quinta-feira (13), o apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB) neste segundo turno, demonstrando que estão ao lado do trabalho e do compromisso com o povo paraibano.

O prefeito de Marizópolis, Luquinha do Brasil (PSDB), destacou o trabalho e as parcerias com a gestão estadual e a necessidade da manutenção do projeto de responsabilidade com a Paraíba. “Reafirmamos o nosso apoio e vamos dar uma grande vitória ao governador no dia 30 de outubro”, comentou.

O prefeito de São José da Lagoa Tapada, Coloral (PSDB), também reafirmou seu apoio ao governador. “Vamos fortalecer o nosso trabalho para termos uma grande vitória do 40 no segundo turno de novo”, falou.

O prefeito de Coremas, Irani Alexandrino (Republicanos), renovou seu compromisso com a reeleição de João. “É uma honra apoiar o nosso governador e peço ao povo de Coremas que vote no 40 no dia 30”, falou.

João agradeceu os apoio dos prefeitos e destacou a unidade política pelo bem da Paraíba. “Esse é um projeto construído a várias mãos e que tem feito a diferença na vida das pessoas e, por isso, vamos renovar e ampliar o voto no 40 para termos uma grande vitória”, sustentou.

Os prefeitos de Jericó, Kadson Monteiro (Cidadania), e de Riacho de Santo Antônio, Marcelo Barbosa (Avante), também reafirmou seu apoio à reeleição de João Azevêdo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram