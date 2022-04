Prefeitura de Araçagi da assistência aos pacientes que precisam se deslocarem aos grandes centros urbanos como João Pessoa e Recife

A Prefeitura Municipal de Araçagi, através da Secretaria de Transportes juntamente com a Secretaria de Saúde do município, vêm trabalhando e dando total assistência aos pacientes araçagienses que precisam se deslocarem aos grandes centros urbanos como João Pessoa e Recife.

Diariamente saem de nosso município vários veículos, com dezenas de araçagienses que com muito conforto e segurança vão para suas consultas ou realizam exames dos mais complexos, os quais, não existem em nosso município e garantindo o cuidado e atenção o governo de Mãos Dadas com o Povo segue cuidando bem de nossa gente.