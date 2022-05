Prefeitura de Borborema divulga programação do São João Vespertino 2022

A Prefeitura Municipal de Borborema divulgou na tarde desta segunda-feira, 02 de maio, a programação oficial do São João Vespertino edição 2022. A divulgação foi realizada na sede da Prefeitura, e contou com a participação de diversas autoridades e personalidades do município e da região.

Este ano o São João Vespertino será realizando entre os dias 22 e 25 de junho, e contará com a participação de diversas atrações de reconhecimento a nível nacional e regional. Estarão se apresentando no São João Vespertino deste ano na cidade de Borborema os artistas Ranniery Gomes, Walkiria Santos, Lenno e Mirela (ex-cantores de Desejo de Menina), Brasas do Forró, Briola Sales (ex-vocalista de Ferro na Boneca), Wagner Viana, Renno Poeta, Kaoma Braz & Rosana, Chamego Quente, Ricardo Show e Forró Camucá.

Após dois anos sem a realização do evento de forma presencial em decorrência da pandemia da Covid-19, este ano, com a devida autorização e liberação pelos Órgãos de Saúde e Autoridades Sanitárias, a prefeita Gilene retoma a realização do São João Vespertino e pontua que este evento não é apenas tradição no município, mas em toda região do Brejo paraibano.

Assessoria Prefeitura de Borborema