“Prefeitura de Guarabira tem mais de 20 milhões nos cofres, mas falta até copo descartável nas repartições”. Oposição denuncia

A saúde pública do município de Guarabira, continua em maus lençois, foi o que vereadores da oposição denunciaram, na volta dos trabalhos legislativos, durante sessão ordinária nesta terça-feira (14). O mote foi levantado pelo vereador José Antônio de Lima (Zé do Empenho), e aparteado pelos seus colegas Nal Fernandes e Marcelo Bandeira. Na tribuna da casa, Zé disse que passa dos 20 milhões de reais nas contas da prefeitura de Guarabira, mas que infelizmente até copo descarteval tem faltado nas repartições.

Ainda de acordo com os parlamentares, a saúde é uma das aéreas mais afetadas com a falta de sensibilidade do prefeito Marcus Diogo.

As criticas dos vereadores, foram destaques no programa Manhã de Notícias, nesta quarta-feira (15). Veja:

