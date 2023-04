Prefeitura de Jacaraú entrega tablets para os estudantes

Nossos estudantes do 4º e 5º ano da rede municipal de ensino receberam tablets, mais uma ferramenta que vai intensificar a relação de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, onde os novos equipamentos serão utilizados por meio de plataformas educacionais disponibilizadas pelo PNLD – Programa Nacional do Livro e do Material Didático.

Os tablets foram entregues aos estudantes através dos pais e/ou responsáveis que assinaram um termo de responsabilidade comprometendo-se no zelo e comprometimento com o novo material de ensino.

Com amor se faz educação!

