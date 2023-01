Prefeitura de Jacaraú inicia primeiras obras de 2023

O Governo Municipal de Jacaraú iniciou o ano de 2023 com novas pavimentações em diversas ruas da cidade. Serão pavimentadas ruas no bairro da Caixa D’água e também nas ruas Getúlio Vargas e Travessa Clésio Paulino.

De acordo com o prefeito Elias Costa, a pavimentação das ruas já faz parte de um cronograma planejado do governo. “A ordem de serviço foi assinada e desde segunda-feira (16) as obras já foram iniciadas e é um investimento de quase 630 mil reais. Estas obras não só estavam no planejamento como também era uma reivindicaçãodos moradores, que em breve poderão ter sua mobilidade com mais conforto”, concluiu.

Elias ainda destacou que todo o dinheiro investido para essas pavimentações é de recursos próprios do município.

Primeira Live de 2023

Nesta quinta-feira (19) acontecerá a primeira live de 2023 no programa institucional do governo municipal “Força que segue”. No programa o prefeito vai destacar projetos para 2023.

Durante o programa também será anunciada a programação de emancipação política do município.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram