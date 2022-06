Prefeitura de Ouro Velho decide cancelar festa de São João após TCE suspender contratos com Xand Avião e Priscila Senna

A decisão foi tomada pouco depois de o conselheiro do André Carlo Pontes emitir uma medida cautelar suspendendo os contratos com Xand Avião e Priscila Senna.

A Prefeitura da cidade de Ouro Velho, no Sertão da Paraíba, decidiu nesta sexta-feira (03) cancelar as festas de São João que estavam planejadas para acontecer na próxima semana, conforme apurou o ClickPB. A decisão foi tomada pouco depois de o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), André Carlo Torres Pontes, emitir uma medida cautelar suspendendo os contratos firmados pela prefeitura com o cantor Xand Avião e a cantora Priscila Senna.

Em nota, a Prefeitura declarou que respeita a decisão do TCE, mas não concorda com os fundamentos. No entanto, optaram pelo cancelamento total da festa porque não teriam tempo hábil para recorrer da decisão. A nota foi compartilhada nas redes sociais da Prefeitura de Ouro Velho e do prefeito da cidade, dr. Augusto Valadares.

Ainda de acordo com a nota, a gestão sustenta que a cidade tem “total capacidade financeira para pagar os referidos shows, sem qualquer prejuízo aos setores da saúde, educação e obras”. Eles enfatizam que está em dia com fornecedores e prestadores de serviço, além de ter quase R$ 30 milhões em obras na cidade.

Segundo a nota, a cidade estava esperando receber mais de 50 mil turistas e a Prefeitura estima que o comércio deixará de arrecadar mais de R$ 800 mil com os dois dias de festa que seriam realizados.

Apesar do cancelamento dos shows que estavam marcados para a próxima semana, a Prefeitura ainda garantiu que fica “mantida a ‘Festa do Arraiá do Dr.’ em 13 de julho e já anunciamos que em Agosto vamos realizar um super festa, com recursos privados, do tamanho ou até maior que essa, ambas abertas ao público gratuitamente”.

TCE-PB suspendeu contratos

No início da tarde desta sexta-feira (03),como acompanhou o ClickPB, o conselheiro André Carlo Torres emitiu uma medida cautelar suspendendo os contratos da Prefeitura de Ouro Velho com o cantor Xand Avião e a cantora Priscila Senna.

Na decisão, o relator alega que o orçamento municipal não comporta créditos suficientes para a despesa. A decisão do conselheiro tem como base relatório técnico da Auditoria do TCE, que questionou se há realmente interesse público nessas contratações para as festas juninas, em detrimento dos investimentos em serviços públicos de saúde e educação, bem como da realização de mais obras públicas.

É com profunda tristeza e indignação que anunciamos o cancelamento dos Festejos Juninos de São João da nossa cidade nos dias 07 e 08 de junho deste ano.

Respeitamos a decisão do Tribunal de Contas e do Conselheiro Dr. André Carlos Torres, mesmo sem concordar com os seus fundamentos, porém, decidimos pelo cancelamento total da festa, pois, não teríamos tempo hábil para recorrer.

Foram quase 2 anos de preparativos, buscando trazer o que tinha de melhor para nossa cidade, visando aquecer a economia, gerar empregos provisórios e principalmente, oferecer oportunidade à nossa população, sem sair da cidade, de assistir ao vivo shows de artistas de renomes nacionais.

Nossa cidade possui total capacidade financeira para pagar os referidos shows, sem qualquer prejuízo aos setores da saúde, educação e obras, inclusive, hoje, autorizamos antecipadamente o pagamento da folha dos funcionários do mês de JUNHO, estamos rigorosamente em dia com fornecedores e prestadores de serviços, temos quase 30 milhões em obras na cidade, e, diante da economia, poderíamos sim, grandes fazer festas e eventos.

A cidade se vestiu neste São João, estava pronta para receber mais de 50 mil turistas de todas as regiões, estimamos que o comércio da nossa cidade deixará de arrecadar mais de R$ 800 mil reais em 2 dias de evento, com vendas de bebidas, comidas, pousadas, estacionamentos, serviços de beleza e outros vendas.

O sonho não acabou, apenas adiamos, tenham certeza, em breve, e com recursos privados, vamos fazer um festa muito maior do que essa que ocorreria.

Fica cancelado apenas o São João de Ouro dos dias 07 e 08 de junho, porém, mantida a “Festa do Arraiá do Dr.” em 13 de julho e já anunciamos que em Agosto vamos realizar um super festa, com recursos privados, do tamanho ou até maior que essa, ambas abertas ao público gratuitamente.

Aguardem, abraços a todos.

