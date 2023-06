Prefeitura de Pedro Régis adia Festa de Santo Antônio por causa das chuvas. Nova data será divulgada em breve

O Governo Municipal de Pedro Régis, por meio da Secretaria de Cultura, em consenso com a comunidade de Barro Vermelho, comunicou o adiamento do “Arraiá de Santo Antônio” que aconteceria nesta sexta-feira (09) na localidade, em razão das fortes chuvas.

O local estava todo preparado com palco e toda estrutura montados, mas, por receio que as chuvas não cessem, optou-se pelo adiamento.

A prefeita Michele Ribeiro e o secretário da Cultura, José Augusto conversaram com alguns moradores do Barro Vermelho antes de tomarem a decisão. Uma nova data para a realização do festejo será agendada e divulgada em breve.

O “Arraiá de Santo Antônio” abre oficialmente os festejos juninos no município: “Santo Antônio e São Pedro da Gente”. O evento integra o “Arraiá do Interior”, projeto cultural que é realizado em Pedro Régis em conjunto com as prefeituras de Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Duas Estradas e Jacaraú.

Agora, os organizadores do “Santo Antônio e São Pedro da Gente” irão avaliar uma nova data para não haver choque com os eventos dos outros municípios. As datas dos próximos eventos da programação junina em Pedro Régis seguem confirmadas. Veja abaixo:

Programação:

ADIADA – 09/06 – Santo Antônio da Gente” (Sítio Barro Vermelho)

Atrações: Felipe Rodrigues, Everton Dias e Alexandre Carvalho

De 17 a 20/06 – Arraiá da Educação

Apresentações de quadrilhas juninas nas escolas do município

21/06 – Festa de Encerramento “Arraiá da Educação” (Sítio Cuité)

Atrações: Filhos do Cuité e Alef Tetéo

29/06 – São Pedro da Inclusão

Apresentações dos Grupos e Serviços de Convivência da Secretaria de Assistência Social

30/06 – “São Pedro da Gente”

Luciene Melo, Na Pegada do Coiote, Mestre Marrom e Quarteto Nordestino.

14/07 – II Festival de quadrilhas juninas de Pedro Régis

Ascom Pedro Régis

Curtir isso: Curtir Carregando...