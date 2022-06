A prefeita do município de Pilões, no Brejo Paraibano, Socorro Brilhante, falou à nossa equipe de reportagem, sobre as festividades juninas que vem sendo realizadas com os alunos das escolas da rede municipal. Ela agradeceu ao empenho de todos; alunos, professores e pais. “Nosso São Joao é esse nas escolas”.

De acordo com a prefeita, todos os dias, desde a semana passada que diariamente uma escola protagoniza com sua apresentação. Veja:









