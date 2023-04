PREFEITURA DE PIRPIRITUBA BENEFICIA 4 MIL FAMÍLIAS COM A ENTREGA DO PEIXE E CESTA BÁSICA NA SEMANA SANTA

A Prefeitura de Pirpirituba deu inicio nesta segunda (03), a entrega do peixe e de cestas básicas para a população da zona rural. Este ano, quatro mil pessoas serão beneficiadas com os kits, que visam minimizar as desigualdades e distribuir fraternidade neste período da Semana Santa.

Dividido em quatro dias, a equipe se desloca a diversos pontos da cidade para facilitar e dar maior comodidade a população. Para o Prefeito Didiu, este é um momento muito especial que a gestão pode contribuir de forma fraterna para amenizar a desigualdade social, distribuindo alegria e fraternidade neste período.

O cadastro das famílias atendidas foi realizado na última semana e contou com os colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Saúde que juntos estarão participando também da entrega.

