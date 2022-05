Prefeitura de Santa Rita encerra contrato com a Cagepa e Águas do Nordeste será a nova concessionária de abastecimento de água

A Prefeitura cidade não renovou a concessão da Cagepa na cidade. “Estamos dando hoje um passo histórico”, disse o prefeito (Foto: Click PB) A partir desta quinta-feira (12) a cidade de Santa Rita tem uma nova concessionária operando o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Prefeitura cidade não renovou a concessão da Cagepa, empresa de economia mista comandada pelo governo do estado. Quem passou a gerir o abastecimento de água e o esgotamento sanitário na cidade é a empresa “Águas do Nordeste” (ANE), que venceu a licitação feita pela gestão municipal. A empresa tem 30 anos de experiência no setor. Atualmente, apenas 4% da população tem cobertura de esgotamento sanitário, segundo a prefeitura. Segundo a prefeitura, a falta de investimento da empresa na cidade é o principal motivo do rompimento do contrato. O esgotamento sanitário, por exemplo, vem infiltrando o solo e contaminando o manancial da cidade, um dos mais importantes do Estado, composto por água mineral. Além disso, a prefeitura argumenta que o fornecimento de água é intermitente nos bairros mais elevados, a exemplo de Tibiri e Marcos Moura, onde são registradas queixas diárias de interrupções. E mais de 20 mil santa-ritenses – moradores de Bebelândia, Odilândia, Cicerolândia, Forte Velho, Lerolândia e Nossa Senhora do Livramento – nunca foram atendidos pela Cagepa. A nova concessionária, que vai operar o saneamento básico de Santa Rita pelos próximos 30 anos, tem a missão de ampliar de 4 para 90 por cento a cobertura de esgotamento sanitário e investir R$ 260 milhões em infraestrutura, modernizando e ampliando o sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto. “Estamos dando hoje um passo histórico, que demandou uma dura batalha para viabilizar a universalização dos serviços de água e esgoto em Santa Rita, a cidade com o manancial hídrico mais precioso do Estado, mas que não conseguia atender minimamente seus habitantes “, declarou o prefeito Emerson Panta. Ele tranquilizou a população em relação a custos de tarifa, informando que o processo licitatório prevê a mesma estrutura tarifária adotada pela Agência Reguladora do Estado da Paraíba (ARPB). “Os valores para o usuário são os mesmos”, assegurou o prefeito, detalhando que o cálculo da tarifa – com atualização anual – levará em consideração o reajuste tarifário da companhia elétrica, da construção civil e do Índice Geral de Preços de Mercado. clickpb

