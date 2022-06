Prefeitura de Santa Rita gasta quase meio milhão com shows no São João e população segue penando sem água

O mês de junho chegou e as comemorações e homenagens aos santos juninos adiados há dois anos devido à pandemia de covid-19 já são bastante esperados. Algumas prefeituras já anunciaram atrações de peso para o período e os gastos já estão sendo amplamente debatidos pela população.

A Prefeitura de Santa Rita deverá gastar quase R$ 500 mil para pagar os shows principais dos festejos juninos na cidade, ainda este mês, segundo apurou o ClickPB. Ao todo, são R$ 480 mil pagos em cachês para cinco bandas que se apresentarão nos próximos dois fins de semana de acordo com o que está detalhado na plataforma Tramita, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

A atração mais cara é a banda Calcinha Preta, que irá receber cachê de R$ 170 mil para show no dia 5 de junho. Já a cantora Taty Girl receberá R$ 120 mil pela apresentação que acontece no próximo sábado (04).

Mara Pavanelly, que faz show no dia 9 de junho receberá R$ 70 mil por sua apresentação. Já Beto Barbosa, que faz show no dia 10 de junho, e Eliane, que se apresenta no dia 11 de junho, terão cachês de R$ 60 mil cada um.

A programação oficial da festa divulgada nas redes sociais da Prefeitura de Santa Rita conta com outros artistas. No entanto, as informações de contratação deles não consta ainda no sistema do TCE-PB.

A população de Santa Rita tem reclamado bastante da discrepância entre as festas luxuosas de São João e a situação da água na cidade, que foi repassada recentemente para a iniciativa privada. A distribuição da água na cidade tem sido bastante criticada devido à sua irregularidade, além da baixa qualidade.

Alguns locais da cidade chegaram a ficar uma semana sem água nas torneiras. Quando a água voltou a ser distribuída, chegou às casas com aspecto barrento e com lama. A população lamenta o descaso e tem se manifestado contra uma programação extensa de São João enquanto a água não chega normalmente às torneiras.

