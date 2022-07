Prefeitura de Santa Rita torra dinheiro em shows de São João enquanto crianças aguardam até dois meses por sonda

Enquanto esbanja dinheiro público com festas que custaram ao todo quase meio milhão, R$ 480 mil em shows de São João, as crianças de Santa Rita que sofrem com doenças graves estão abandonadas pela gestão do Prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. O pai de Maria Sofia, Felipe Lopes Calisto, fez um apelo nesta sexta-feira (8), para que a Secretaria de Saúde retome a entrega de sondas, que são necessárias para manter a saúde da pequena Maria, de 5 anos, portadora de uma doença chamada mielomeningocele.

Segundo Felipe, em entrevista ao ClickPB, a pequena Maria também necessita de cuidados especiais por não conseguir andar, já que a mesma doença afetou outras partes de seu corpo, “minha filha vive em uma cadeira de rodas, a minha esposa que faz a retirada das sondas diversas vezes ao dia com suas necessidades. A gente vai na Secretaria de Saúde para pegar sondas, luvas e fraldas, mas há dois meses que esses materiais estão faltando e eles alegam que houve problema em licitações. Minha filha não pode pagar pela irresponsabilidade dos gestores que deveriam fazer o mínimo que é reverter nossos impostos em direitos básicos como saúde”, reclamou.

“Desde que nasceu minha filha precisa dessas sondas. Ela tem cinco anos e usa diversas sondas ao longo do dia, pois sofre com uma doença chama mielomeningocele, e a sonda é necessária para que ela faça suas necessidades fisiológicas. Mas, a Secretaria de Saúde de Santa Rita está sem esse material há semanas e coloca em risco a saúde de minha filha, pois não temos condições de arcar com essa despesa, além dos medicamentos que já comprometem quase toda a nossa renda”, desabafou.

