Prefeitura do Litoral Norte gastou quase R$ 2,5 milhões com combustíveis em 2022

A Prefeitura de Rio Tinto, Litoral Norte do estado, já gastou quase R$ 2,5 milhões em combustíveis durante o ano de 2022. Desde fevereiro foram realizados 382 empenhos que totalizam R$ 2.423.118,20. O contrato foi realizado no fim de dezembro de 2021, por meio de uma licitação inicialmente no valor de R$ 2.253.700,00.

No site da prefeitura, constam que foram realizados quatro aditivos no contrato, sendo o último assinado em junho. De acordo com o documento, entre os motivos para reajustes está o o aumento e/ou diminuição dos valores do diesel, gasolina e álcool por parte do Governo Federal.

O conteúdo informa que o reajuste no preço firmado em contrato de R$ 7,50 para o litro da gasolina comum passou para R$ 7,61; o diesel S500 comum passou de R$ 7,04 para 7,79 e o do diesel S10 comum, do mesmo valor para R$ 7,83.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio Tinto tem a população estimada em 24.258 habitantes.

Confira detalhes do contrato:

ClickPB