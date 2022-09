Prefeitura gasta R$ 250 mil para contratar show de Tarcísio do Acordeon na Paraíba

O show de Tarcísio do Acordeon está marcado para acontecer no próximo domingo (18) durante as festividades de Emancipação Política de Mari.

A Prefeitura da cidade de Mari, cidade localizada a 60 km de João Pessoa, vai gastar R$ 250 mil para show de Tarcísio do Acordeon. O contrato firmado entre a prefeitura e a empresa TA Shows Ltda., conforme apurou o ClickPB, foi publicado na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial do Estado da Paraíba.

As festividades de Emancipação da cidade de Maria acontecem a partir da próxima sexta-feira (16) e seguem até o domingo (18). Além de Tarcísio do Acordeon, também irão fazer shows Felipe Amorim, Glício, Joyce Tainá, Brasas do Forró, Forrozão do Maya e Bizay. Os valores pagos a estas outras atrações não foram divulgados até o momento.

O artista cearense Tarcísio do Acordeon começou a ganhar repercussão em todo o país em 2020 com as redes sociais. Hoje tem quase quatro milhões de seguidores somente no Instagram. Dentre os sucessos cantados por ele estão “Meia Noite” (Você Tem Meu WhatsApp), “Hoje Dói”, “Nêga”, “Obsessão”, “Amar Sem Ser Amado” e “Aprendi a Maltratar”.

