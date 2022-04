PREFEITURA INICIA OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DA AV. PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS

A Prefeitura Municipal de Araçagi através das secretarias de Meio Ambiente e de Infraestrutura iniciou na manhã desta quinta-feira (31) os serviços para a revitalização de mais uma avenida da cidade, assim como foi feito na Avenida Olivio Maroja onde a obra já está bastante adiantada, agora é a vez da Avenida Prefeito Benjamin Rosas de Vasconcelos receber essa melhoria.

Os serviços foram iniciados com a retirada dos meios-fios onde serão colocadou outros novos com maior qualidade e melhor estetica, as equipes das secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente estão na avenida fazendo todo trabalho necessário para que ela se transforme em mais um cartão postal em nosso município

Essa obra segue o o que foi anunciado anteriormente pela Prefeita Josilda Macena na assinatura da ordem de serviço, onde ela anunciou que além da avenida Olivio Maroja outras duas também seriam totalmente revitalizadas, sendo elas: Avenida Prefeito Benjamin Rosas de Vasconcelos e Avenida José Rosas Filho que em breve também terá suas obras iniciadas.

É trabalho espalhado em todo o município.

