Prefeitura Municipal de Araçagi promove WORKSHOP de Técnica e Preparação Vocal

No último dia 28 de maio, a Prefeitura Municipal de Araçagi juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo promoveu um WORKSHOP de Técnica e Preparação Vocal com o compositor e músico paraibano Tadeu Mathias.

Na ocasião, onde participaram 32 inscritos, foram ensinadas técnicas corretas para o bom uso da respiração, da postura corporal e da emissão da voz no intuito de aprimorar a musicalidade de acordo com as características individuais de cada participante.

Foi uma tarde de muito aprendizado e troca de experiências!!! O evento aconteceu no Ponto Chick e contou com a presença de pessoas que trabalham na área musical ou que simplesmente precisam utilizar sua voz como constante ferramenta de trabalho como professores e radialistas, além da prefeita Josilda Macena que também ouviu atentamente as instruções para manter sua voz mais saudável.

No final, todos receberam um Certificado de Participação do Curso que teve uma carga horária de 3 horas. Prefeitura Municipal de Araçagi

