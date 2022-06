Prefeituras de cidades da Paraíba esbanjam mais de R$ 19 milhões com shows de São João

São R$ 19.343.500 em contratos firmados por 43 municípios da Paraíba, de acordo com dados foram obtidos pelo ClickPB junto à base do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB).

Prefeituras de municípios da Paraíba esbanjam mais de R$ 19 milhões com shows de São João e de comemorações municipais, neste 2022, de acordo com dados foram obtidos pelo ClickPB junto à base do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB). São R$ 19.343.500 em contratos firmados por 43 municípios. Vale ressaltar que estes dados são preliminares, já que nem todas as prefeituras prestaram todas as informações sobre os eventos ao TCE-PB.

Após dois anos sem festas públicas de São João, devido à pandemia de Covid-19, muitas prefeituras aproveitaram o período para ampliar os festejos e, ao mesmo tempo, aquecer os setores de comércio e serviço.

O maior gasto detectado foi da Prefeitura de Bananeiras, que fechou uma parceria público-privada para a realização da festa. Isso significa que uma empresa será a responsável pela contratação dos artistas e execução da festa. Além de bandas de forró de renome nacional, a festa em Bananeiras, orçada em mais de R$ 3 milhões, também terá shows de Alok e atrações sertanejas.

Os gastos com eventos de São João já se tornaram alvos, conforme noticiou ontem (1º) o ClickPB, de recomendação dos Ministérios Públicos da Paraíba, do Trabalho e de Contas além do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco-PB).

Os órgãos pediram que os prefeitos divulguem os valores gastos na contratação, com dinheiro público, de cada artista, sendo a divulgação feita nas peças publicitárias das festas, sejam elas na internet, rádio e TV ou outro meio de publicidade. Devem ser divulgados os cachês de cada artista apresentado na publicidade, ainda segundo apurou o ClickPB.

O ClickPB checou e listou os valores gastos em cada município. Confira a lista dos gastos com shows de São João e comemorações municipais:

Algodão de Jandaíra – R$ 25 mil

Alhandra – R$ 55 mil

Araruna – R$ 400 mil

Bananeiras – R$ 4,716 milhões

Belém – R$ 160 mil

Boa Ventura – R$ 280 mil

Bonito de Santa Fé – R$ 20 mil

Brejo dos Santos – R$ 35 mil

Campina Grande – R$ 3,173 milhões

Cajazeirinhas – R$ 100 mil

Conceição – R$ 280 mil

Curral Velho – R$ 80 mil

Cruz do Espírito Santo – R$ 45 mil

Desterro – R$ 25 mil

Diamante – R$ 213 mil

Dona Inês – R$ 30 mil

Gurjão – 9 mil

Itabaiana – R$ 100 mil

Itapororoca – R$ 160 mil

João Pessoa – 422 mil

Malta – R$ 256 mil

Manaíra – R$ 225 mil

Montadas – R$ 75 mil

Monteiro – R$ 1,199 milhão

Olho d’Água – R$ 284 mil

Ouro Velho – R$ 547,5 mil

Patos – R$ 1,977 milhão

Pombal – R$ 480 mil

Princesa Isabel – R$ 213 mil

Riachão – R$ 48,5 mil

Santa Luzia – R$ 650 mil

Santa Rita – R$ 480 mil

São Bento – R$ 235,5 mil

São Francisco – R$ 140 mil

São João do Tigre – R$ 292 mil

São José de Espinharas – R$ 193 mil

São José de Princesa – R$ 160 mil

São Mamede – R$ 575 mil

Serra Redonda – R$ 75 mil

Solânea – R$ 195 mil

Sumé – R$ 140 mil

Taperoá – R$ 340 mil

Tavares – R$ 235 mil

