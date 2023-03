Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte (CE) e namorado são encontrados mortos

A presidente da Câmara de Juazeiro do Norte (CE), Yanny Brena (PL), e seu namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (3) na residência em que moravam. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O presidente do PL/CE, Acilon Gonçalves, lamentou o ocorrido nas suas redes sociais. “É com imenso pesar que lamento a morte precoce da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brenna, e do seu namorado Rickson Pinto. Lamentável o ocorrido”.

CNN

