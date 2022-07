Presidente do PDT na Paraíba descarta nome de Lígia em vaga para o Senado na chapa de João Azevêdo: “não se aproximou da direção e não se cogita”

O presidente do PDT na Paraíba, Marcos Ribeiro, descartou a possibilidade do nome de Lígia Feliciano ser indicado para a vaga ao Senado na chapa de João Azevêdo. Em entrevista ao programa Arapuan Verdade, nesta segunda-feira (25), Marcos pontuou que Lígia não se aproximou da direção atual e que não se cogita indicá-la para essa vaga.

“Conheço o casal, tanto o deputado Damião quanto a doutora Lígia, tenho por eles respeito. A doutora Lígia não saiu, ninguém a expulsou do partido, ou seja, teoricamente ela teria o direito de postular [cargo na eleição]. Mas ela não se aproximou da direção atual e não se cogita”, explicou o presidente do PDT na Paraíba ao Arapuan Verdade, conforme apurou o ClickPB.

O PDT na Paraíba conversa com o governador João Azevêdo e com a oposição para decidir quem apoiará para o Governo do Estado nas Eleições 2022. O partido tem colocado como um dos critérios a busca de apoio para o candidato a presidente, Ciro Gomes.

