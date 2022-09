Presidente do Sindipetro diz que redução no preço dos combustíveis vai aquecer a economia e que todo mundo “está fazendo a sua parte”

O empresário Omar Hamad, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado da Paraíba (SINDIPETRO-PB), comemorou a redução do ICMS da gasolina. “Estamos num momento de recessão e isso vai ajudar a aquecer a economia. Agora todo mundo está fazendo a sua parte”, defendeu.

Devido a essa redução desde o início de agosto recuo no preço dos combustíveis, e os consumidores já encontram a gasolina e o diesel mais baratos nas bombas. O combustível já recuou 19% desde o mês de junho.

A Petrobras informou nesta quinta-feira (1º) que vai reduzir ainda mais o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 7,08%. A partir de sexta-feira (2), o preço do litro passará R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 por litro.

A última alteração no preço da gasolina havia sido em 16 de agosto.

clickpb