Presidente do TJPB vai inaugurar Postos Avançados em Itapororoca, Mataraca e Cuité de Mamanguape

O Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides, vai inaugurar mais três Postos Avançados de Atendimento Virtual (PATJs), nos municípios de Itapororoca, Mataraca e Cuité de Mamanguape, vinculados à Comarca de Mamanguape. O evento será realizado nesta quinta-feira (15), a partir das 15h, por meio da plataforma Zoom. O Fórum de Mamanguape, “Desembargador Miguel Levino de Oliveira Ramos”, é dirigido pela juíza Juliana Duarte Maroja, titular do Juizado Especial Misto da unidade.

Só nessa gestão, já foram instaladas 74 unidades de Postos Avançados de Atendimento Virtual, em toda a Paraíba. Para o Desembargador Saulo Benevides um dos principais objetivos desse projeto é levar a Justiça ao maior número de pessoas, sempre com uma visão social, “pois sabemos que nem todos têm acesso a um computador ou à internet”. O Presidente do TJPB afirmou que a ideia dos PATJs está sendo replicada por outros tribunais, inclusive com recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os Postos Avançados do TJPB têm por objetivo ampliar e facilitar o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário estadual, por meio da realização de atos processuais através de terminais eletrônicos de videoconferência, a exemplo de audiências virtuais e atendimento digital. O serviço é fruto de parceria firmada entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura do Município a ser beneficiado.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram