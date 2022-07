Presidiário do Rio Grande do Norte é assassinado em Logradouro-PB

De acordo com as informações da Polícia Militar, por volta das 18:30h desta sexta-feira (22), na Vila Nova Descoberta, na cidade de Logradouro-PB, André Oliveira de Araújo. 26 anos foi vítima de homicídio.

A PM foi acionada para atender uma ocorrência, onde um homem teria sido alvejado com disparos de arma de fogo. Chegando ao local, foi constatado o fato onde a vítima foi encontrada caída próximo a sua residência.

Segundo relatos de testemunhas, dois homens se aproximaram da vítima no momento em que ela estava chegando em casa e efetuaram alguns disparos de arma de fogo fazendo com que viesse a óbito no local.

Ainda no local, foi verificado que a vítima estava usando tornozeleira eletrônica e que cumpria pena no Sistema Prisional do Rio Grande do Norte. Diante do ocorrido, foi feito o isolamento do local de crime e solicitado a presença do delegado plantonista e da perícia cientifica para serem realizados os procedimentos de praxe. Ainda não há informações sobre os acusados

