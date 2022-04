Preso acusado de matar jovem e roubar sua motocicleta, em Cachoeira dos Guedes

A Polícia Civil de Guarabira, por meio do Núcleo de Homicídios, indiciou no dia de ontem, 06/04, Leonardo da Silva Medeiros, vulgo Léo, 20 anos, pela prática do crime de latrocínio que vitimou André Alves Fernandes, 21 anos. O corpo da vítima foi localizado no distrito de Cachoeira dos Guedes, num riacho, na manhã de domingo, 03/04, e a sua motocicleta tinha sido roubada.

Após investigações e um trabalho de perseguição ininterrupta, por meio de um trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar, uma guarnição da PM conseguiu prender Leonardo, ontem, 05/04, no sítio Cajá, que estava utilizando a motocicleta da vítima.

Segundo o Delegado do Núcleo de Homicídios de Guarabira, Wagner Dorta, após os investigadores reunir um conjunto de indícios e identificar várias testemunhas, foi possível indiciar Leonardo pelo crime de latrocínio.

Segundo foi apurado, vítima e acusado estavam bebendo na praça João Pessoa, centro de Guarabira, antes da crime. O autor do delito já foi preso anteriormente pela prática de roubo. A pena do crime de latrocínio varia entre 20 a 30 anos de prisão.

