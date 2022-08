Preso acusado de roubar em farmácia de Guarabira

A Polícia Militar do 4ºBPM realizou a prisão de um homem de 26 anos na noite deste sábado (6) após praticar roubo a um estabelecimento comercial no centro da cidade de Guarabira-PB. Por volta das 21h, uma guarnição da ROTAM realizava o Patrulhamento nas proximidades do terminal rodoviário estadual de Guarabira, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita trafegando a pé, na avenida Osmar de Aquino, momento em que, via Copom 4ºBPM, foi repassado o informe de que naquele instante teria ocorrido um roubo à uma farmácia situada no centro da cidade e que as características repassadas seriam as mesmas do mencionado suspeito.

Imediatamente, foi dada voz de parada e procedida a abordagem sendo localizada a quantia de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) em espécie acomodada dentro de sua cueca. Após reconhecimento do acusado, a vítima informou que o indivíduo chegou à farmácia solicitando medicamento para dor de cabeça e,ao tentar entregar a sacola com a medicação, o mesmo anunciou o assalto, exigindo, mediante ameaça e fingindo estar armado, que a vítima colocasse todo o dinheiro dentro do saco plástico onde havia sido posto o medicamento, que após a subtração, o acusado deixou o local a pé dispensando a sacola apenas com a medicação.

Diante dos fatos e confirmação da autoria do crime por parte das funcionárias do estabelecimento, o acusado foi conduzido preso à delegacia plantonista onde foi apresentado ao delegado que lavrou o auto de prisão em flagrante delito por roubo.

