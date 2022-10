Preso acusado de tentar matar a esposa, em Alagoinha-PB

Na data de hoje (10) equipe da Delegacia de Alagoinha com apoio do agente da Polícia Civil, Bezerra, deram cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de J.I.S.L. pelo crime de Tentativa de Feminicidio praticado na cidade de Alagoinha na data de 27/08/22. Segundo a polícia, o acusado estava embriagado após discutir com sua companheira veio a atingir a mesma com vários golpes de faca, inclusive no rosto. A vítima foi socorrida após gritar pedindo socorro aos vizinhos.

Apos desferido os golpes o mesmo se evadiu até ser preso na data de hoje em um Sítio distante em Alagoinha.

O mesmo foi encaminhado a Cadeia da cidade, ficando a disposição da Justiça

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram