Preso em flagrante homem que matou-ex mulher e filho em São Paulo

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva de Ezequiel por considerá-lo perigoso se estiver solto. Segundo a investigação, como ele tem licença de CAC para usar armas para atividades esportivas, poderia ameaçar a família da ex-esposa estando em liberdade. O g1 não conseguiu localizar a defesa dele para comentar o assunto.

A polícia conseguiu apreender um carregador de carabina e 31 munições calibres 9 mm que são de Ezequiel e estavam no carro dele. Mas, até a última atualização desta reportagem, a arma usada no crime não havia sido localizada pela investigação.

Segundo o policial militar que o deteve, outros policiais militares chegaram ao local e disseram que tinham visto a carabina usada pelo ex-marido dentro do veículo dele. No entanto, moradores da região contaram que viram um outro homem não identificado, que estava em um Fiat Pálio, furtar a arma de dentro do automóvel.

Segundo o delegado Leandro Resende Rangel, Ezequiel estava “desnorteado” quando foi detido. O policial disse ainda que a investigação procura a arma do crime. Além disso, a polícia apura se o ex-marido teve a ajuda de algum suposto comparsa que teria levado a carabina embora.

“[Ezequiel] não está falando coisa com coisa, mas com ele tinha um documento de uma arma que, aparentemente, é a arma que ele usou no crime. Só que, no momento em que ele foi detido pelo policial, houve uma grande aglomeração de populares, e a arma sumiu. Nós estamos apurando e tentando localizá-la”, afirmou o delegado sobre a carabina.

Assassino ficou em silêncio

Ezequiel Lemos Ramos é CAC — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

O assassino ficou em silêncio durante seu interrogatório na delegacia.

Mas, segundo o agente da Polícia Militar (PM) que o deteve, Ezequiel alegou logo após o crime que tinha ido encontrar a ex-esposa para “acertar as contas” com ela. Ele acusou Michelli de aplicar um golpe que lhe deu um prejuízo financeiro de R$ 70 mil. Ainda segundo o policial, o homem alegou que “tinha perdido a cabeça” e falou: “Que besteira que eu fiz, me mata”.

Segundo a Polícia Civil, o CAC foi se encontrar com a ex-esposa para tirar satisfações com ela a respeito de uma desavença financeira entre eles.

“Até este momento o que foi apurado é que houve uma desavença entre o casal, questão de valores, que a mulher teria ficado só pra ela e não teria dividido com o ex-marido. E por conta ‘desse golpe’ que ele tomou dela, encontrou com ela na rua e efetuou diversos disparos no carro”, disse o delegado Leandro.

Tatuagem

Ezequiel tem uma tatuagem do ex-presidente Lula (PT) em seu braço esquerdo. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, divulgou nesta terça uma nota em que “condena toda forma de violência, qualquer que seja a orientação política de quem a comete”:

“O incentivo à violência e a liberação, pelo governo federal, da compra, posse e porte de armas estão na raiz de crimes e tragédias como a que ocorreu ontem no Parque São Rafael, em São Paulo. O PT está solidário com os familiares das vítimas.

Condenamos toda forma de violência, qualquer que seja a orientação política de quem a comete. Defendemos a apuração rigorosa do crime, para que a Justiça seja feita e tragédias assim não se repitam.

Temos a Lei Maria da Penha e do Feminicídio com previsão de mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência, que precisam ser implementados.

Os recursos de combate à violência contra a mulher, cortados por Bolsonaro, precisam ser recolocados no Orçamento da União.

Reafirmamos que a política de armamento no Brasil deve ser revista”.

Família cita medida protetiva

Ezequiel Lemos Ramos e Michelli Nicolich foram casados e estavam separados; ele matou a ex-esposa a tiros — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A família de Michelli nega a versão dada por Ezequiel de que o motivo do crime foi financeiro. O irmão da vítima contou à reportagem que o ex-marido chegou a agredir e perseguir a irmã, que teria até medida protetiva na Justiça contra ele.

Segundo Jackes Nicolich, Michelli e os filhos chegaram até a se mudar temporariamente para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e morado lá por cinco anos. E que ela retornou a São Paulo com as duas crianças havia quatro meses, desde que conseguiu se separar do homem.

Ezequiel estuda medicina no Paraguai. Ele está no quarto ano do curso e também morou em Ponta Porã, cidade brasileira que faz limite com Pedro Juan Caballero, no país vizinho.

“Ela descobriu que ele estava se envolvendo com esses sites de relacionamentos. Aí ela descobriu, foi desconfiando e descobriu, jogou na cara dele. Aí, quando ele viu que não tinha escapatória, começou a agredir ela e colocou a arma na cabeça dela. Ela conseguiu fugir e vir aqui perto da nossa casa, onde meu pai mora aqui, na Zona Leste. Só que ela ficou escondida, não passou endereço para ninguém. E, hoje, ele veio e ceifou a vida e acabou pegando até no filho dele“, disse Jackes Nicolich, irmão de Michelli.