Preso hoje, ex-ministro Milton Ribeiro declarou, em visita a João Pessoa no ano passado, que MEC não tinha nenhum corrupto

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso nesta quarta-feira (22) pela Polícia Federal suspeito de corrupção, afirmou, em visita à Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em abril do ano passado, que competência e honestidade devem pautar a vida do homem público. Na ocasião, o ex-ministro disse, ainda, que todos os presentes poderiam ter certeza de que no Ministério da Educação (MEC), não havia corruptos ou ladrões..

“Todos aqui presentes podem ter certeza, quero dizer que é o meu compromisso, que vocês não tem sentado na cadeira ali do nosso MEC, nenhum ladrão, nenhum corrupto. Tem duas coisas que precisam pautar a vida do homem público, é a competência e a honestidade”, disse.

A fala do ex-ministro aconteceu durante “aula magna” realizada na UFPB no dia 26 de abril de 2021.

A operação “Acesso Pago” que prendeu Ribeiro foi deflagrada na quarta-feira e tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao MEC.

O mandado de prisão preventiva expedido contra Milton Ribeiro cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

Os policiais basearam a investigação em documentos, depoimentos e no “relatório final da investigação preliminar sumária” da Controladoria-Geral da União (CGU).

“Foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas”, afirma a PF.

